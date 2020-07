Thiès, 24 juillet (APS) - Le ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat a annoncé, vendredi, que plusieurs actions sont prévues à Thiès, dans le cadre du programme Sénégal "zéro déchet", dont la réhabilitation de la décharge de la ville.

Abdou Karim Fofana, quj visitait des sites concernés par le programme gouvernemental, en compagnie du maire de la ville Talla Sylla, a évoqué quatre niveaux d’intervention, dont la réhabilitation de la décharge de Thiès sur six hectares.

"Il est question d’améliorer l’accès de cette décharge, de sécuriser le site des agressions et des constructions sur l’assiette même de la décharge et d’éradiquer les nuisances pour les populations qui vivent autour", a-t-il souligné.



Il s’agira également, selon lui, du désensablement et de l’aménagement de l’avenue de Gaulle sur 5 kilomètres, mais également de la végétalisation et de l’entretien de la "Promenade des Thiéssois".

Pour ce faire, "75 jeunes seront recrutés dans les 3 prochains mois pour le désensablement des grands axes de Thiès", assure M. Fofana.

Abdou Karim Fofana a, en outre, annoncé l’installation de huit points de regroupement normalisé (PRN), pour lutter contre les dépôts d’ordures sauvages.

"Nous allons faire en sorte que Thiès puisse disposer de 8 PRN pour l’année 2020 et voir comment augmenter ce nombre les années qui vont suivre", a-t-il détaillé, expliquant que ces actions ont trait à l’amélioration du cadre de vie et la modernisation de la gestion des déchets.

"Ce programme vise la transformation qualitative de la vie de nos concitoyens et ne s’adresse pas seulement à Dakar", a dit le ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat.



Pour lui, la ville de Thiès, dotée d’un "grand potentiel en termes d’aménagement", a juste besoin d’un "bon entretien".