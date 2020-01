Thiès, 4 jan (APS) – Le gouverneur de la région de Thiès (ouest), Mouhamadou Moustapha Ndao, a donné le coup d’envoi, au niveau régional, de la Journée mensuelle de nettoiement, dans un jardin public situé près de la gouvernance, a constaté l’APS.

L’opération de nettoiement sera menée dans les collectivités de la région de Thiès, comme dans d’autres villes du pays, une fois par mois, une initiative annoncée le 31 décembre par le président de la République, Macky Sall.



Le jardin public situé près de la gouvernance de Thiès et les rues du quartier où se trouvent la préfecture, le commandement de la zone militaire numéro 7 et d’autres services de l’Etat ont été choisis par le gouverneur pour le démarrage, au niveau régional, de la Journée mensuelle de nettoiement.



Le préfet de Thiès, Fodé Fall, le commandant de la zone militaire numéro 7, le colonel Maguette Ndiaye, et le maire de la ville, Talla Sylla, ont pris part au lancement de l’opération.

L’Unité de coordination et de gestion des déchets solides, placé sous la tutelle du ministère des Collectivités territoriales, et la mairie ont déployé du matériel de nettoiement et du personnel, pour soutenir l’initiative. Des camions ont également été mobilisés.

Des balais, des pelles, des brouettes et des masques de protection ont été remis aux personnes prenant part à l’opération.

Des militaires et des membres des associations sportives et culturelles du quartier Escale Sud y participent.



Mouhamadou Moustapha Ndao a promis de veiller à la continuité de l’initiative présidentielle, dans la région de Thiès. Il a invité les populations à y prendre part, aux côtés du personnel de l’administration territoriale.

Le maire de Thiès souhaite que cette initiative du président de la République soit pérenne et emporte l’adhésion des populations.

Selon lui, la décision du chef de l’Etat vient renforcer l’opération de nettoiement que mène la mairie de Thiès une fois par semaine, depuis 2016.