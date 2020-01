Thiès, 5 jan (APS) - La commune de Thiès (ouest) fait partie de six villes choisies pour bénéficier d’un projet d’assainissement financé par l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) et le Fonds mondial pour l’environnement (FEM), a-t-on appris samedi de son maire, Talla Sylla.

Le projet est financé est financé avec neuf milliards de francs CFA provenant du FEM (12%) et de la Banque ouest-africaine de développement (88%), une institution chargée du financement du développement des huit pays membres de l’UEMOA, a précisé M. Sylla lors du lancement, à Thiès, des Journées mensuelles de nettoiement.

Selon lui, des activités de ‘’sensibilisation’’ et de ‘’communication’’ seront menées à Thiès, en plus de ‘’la distribution de bacs à ordures aux ménages’’, grâce à ce projet.e ville sera dotée d’‘’une unité de valorisation et de traitement des déchets’’ avec le financement prévu.

La mairie de Thiès va acquérir du matériel destiné au transport des déchets, grâce au financement que mettront à sa disposition le FEM et la BOAD, selon Talla Sylla.

La direction générale du FEM a ‘’approuvé’’ le projet depuis fin août, et la BOAD a envoyé une ‘’notification’’ à la mairie de la ville, le 20 septembre dernier.

Talla Sylla espère rencontrer le ministre sénégalais de l’Economie et des Finances dans le mois courant, pour l’inviter à adresser à la BOAD une ‘’requête’’ autorisant cette institution financière à décaisser le financement, pour la mise en œuvre du projet.

Cette initiative, ajoutée aux efforts fournis par l’Unité de coordination et de gestion des déchets solides, un service du ministère des Collectivités territoriales, permettra à la ville de bien assainir son cadre de vie, espère M. Sylla.