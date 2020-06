Mbour, 17 juillet (APS) – Le coordonnateur de programmes à ENDA Energie, Emmanuel Seck, a appelé mercredi à Mbour (ouest), à revoir les modes de production et de consommation pour les inscrire dans la durabilité.

"Il faut qu’on arrive à revoir nos modes de production et nos modes de consommation pour les inscrire dans la durabilité", a-t-il indiqué.

Il s’exprimait lors de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre la désertification axée cette année sur le thème : "Aliments, fourrage, fibres-les liens entre consommation et la terre".

Au niveau international, M. Seck a évoqué une perte de plus de deux milliards de terres cultivables. "D’ici 2030, nous aurons besoin, au moins, de 300 millions d’hectares pour produire notre alimentation", a-t-il relevé.

"Non seulement, on assiste à une réduction des terres cultivables, mais aussi à une baisse de leur fertilité, occasionnant du coup une réduction des rendements des productions agricoles", a pour sa part signalé le colonel Youssoufa Diouf, inspecteur régional des eaux et forêts.

Il juge "urgent" de sensibiliser tous les acteurs, les communautés et autres vives de la nation à se mobiliser davantage pour un changement de comportement dans leurs modes de production et de consommation pour préserver l’environnement pour les générations futures.