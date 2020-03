Guédiawaye, 27 fev (APS) – Des stratégies sont en train d’être mises en œuvre dans la ville de Guédiawaye (banlieue de Dakar) pour ‘’mieux prendre en charge’’ le vœu du président de la République d’améliorer ‘’considérablement’’ le cadre de vie des populations, a assuré, jeudi soir, Mamadou Yaya Bâ, président de la Commission ‘’assainissement, cadre de vie et environnement’’ de cette commune.

’’Dans la ville de Guédiawaye, des stratégies sont mises en œuvre. Au niveau local, nous sommes en train de prendre en charge les vœux du président de la République et de les matérialiser sur le terrain notamment en matière d’amélioration du cadre de vie des populations’’, a-t-il indiqué.

M. Bâ, également président de la Convergence des jeunes républicains (COJER) de l’Alliance pour la République (APR, pouvoir) du département de Guédiawaye, faisait le bilan du dernier forum de développement que sa structure a organisé le 23 février sur le thème : ‘’Place de la jeunesse dans le programme Ligueyal Euleuk (travailler pour le futur) du président Macky Sall’’.

Cette rencontre a été présidée par Mohammad Boun Abdallah Dionne, ministre d’Etat, Secrétaire général de la Présidence de la République. Elle avait enregistré la présence de plusieurs associations de développement, des organisations communautaires de base, des élèves, des étudiants ainsi que des enseignants, des élus et des responsables politiques et administratifs du département de Guédiawaye.

’’Quand vous venez à Guédiawaye, vous verrez que c’est une ville complètement en phase avec ce que veut le président de la République en matière de propreté, en matière d’environnement et de cadre de vie’’, a expliqué M. Bâ, également membre du comité du Fonds de développement du service universel des télécommunications.

’’Dans le cadre du programme ville créative du président de la République, Guédiawaye est la ville sur laquelle, Macky Sall compte faire le focus. Guédiawaye a été choisie pour la phase test du programme ville créative. Nous sommes en train de travailler pour sa réussite’’, a ajouté Mamadou Yaya Bâ, ancien conseiller à la Présidence de la République (2012-2017).

’’On est en train de beaucoup faire dans le cadre du nettoiement et Guédiawaye a été considérée comme la ville la plus propre. En tant qu’élus locaux, nous sommes en train de faire des efforts pour prendre en charge les préoccupations des populations’’, a poursuivi, le président de la Commission ‘’assainissement, cadre de vie et environnement’’ de la ville de Guédiawaye.

