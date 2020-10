Sédhiou, 17 oct (APS) – Un forum local sur la gouvernance environnementale s’est tenu du 16 au 17 octobre à la chambre des métiers de Sédhiou (sud), à l’initiative du projet médias citoyens pour une gouvernance environnementale participative au Sénégal, a appris l’APS.

Le forum a réuni des multi-acteurs de la Casamance sur la gouvernance environnementale pour susciter un débat public sur des questions du secteur.

Des préoccupations liées à la dégradation de l’environnement ont été soulevées notamment la déforestation, le déboisement, la pollution, entre autres.

« Pour une gestion participative et inclusive des ressources naturelles, un engagement citoyen doit être adopté pour agir ensemble dans l’intérêt commun » a déclaré Ndèye Cissé, assistance des programmes du projet.

Ce projet vise à veiller sur l’application des textes législatifs et réglementaires concernant la gestion de l’environnement, de la forêt, de l’eau et de l’assainissement, mais aussi promouvoir les initiatives et actions citoyennes ainsi que les bonnes pratiques pour une gestion rationnelle et durable des ressources forestières et environnementales.