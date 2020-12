Mbour, 3 déc (APS) – L’ONG internationale ENDA énergie et ses partenaires organisent, mardi et mercredi, à Saly-Portudal, un atelier de partage et de renforcement de capacités des parties prenantes du Projet partenariat multi-acteurs (PMA) sur le financement et l’assurance des risques climatiques et de catastrophes (FARCC), annonce un communiqué à l’APS.

ENDA énergie vise l’établissement, d’ici fin 2021, d’un partenariat multi-acteurs national fonctionnel, regroupant toutes les parties prenantes pertinentes : gouvernement, société civile, secteur privé, universités et scientifiques.