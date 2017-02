Matam, 30 jan (APS) - L’Agence nationale de la Grande Muraille verte (ANGMV) prévoit de mener des activités de reboisement sur plus de 250 kilomètres dans la région de Matam, a annoncé lundi le colonel Papa Waly Guèye.

Ces activités de reboisement vont démarrer à partir du village de Louguéré Thioly, dans le département de Ranérou, pour se poursuivre jusque dans celui de Kanel, a-t-il précisé.

‘’Nous comptons réaliser ce projet de reboisement avec la collaboration des agents des eaux et forêts de la région de Matam’’, a précisé le colonel Gèye, selon qui ‘’notre pays est en avance par rapport à ses voisins’’, dans le cadre de la Grande Muraille Verte.

Le commandant Babacar Dione, chef du service régional des eaux et forêts de Matam, a invité les collectivités locales à s’investir pour la réussite du projet. ’’Malheureusement, on ne sent pas leur implication’’, a-t-il déploré.

Le reboisement devant être mené dans une zone d’élevage et d’agriculture, ‘’il faut impérativement des grillages de protection contre les animaux avec beaucoup de surveillance pour la réussite du projet dans le Ferlo’’, a prévenu M. Dione.

Le projet de Grande Muraille Verte vise à planter une bande verte à travers le continent africain, de Dakar à Djibouti, pour ralentir l’avancée du désert, améliorer la gestion des ressources naturelles et lutter contre la pauvreté.

En avril 2016, le site du journal Le Monde confiait que ‘’depuis le lancement du projet en 2008, 40 000 hectares ont été reboisés sur les 800 000 que le Sénégal s’est fixé de restaurer pour prendre sa part du projet [...]’’.