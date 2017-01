Dakar, 28 jan (APS) – Le Premier ministre, Mohammed Boun Abdallah Dionne a salué, samedi à Dakar, la vision du chef de l’Etat qui veut, à travers, ses différents projets faire de Dakar un hub économique et de business.

"Le Train express régional (TER) est le projet type qui exprime la vision du chef de l’Etat dans le domaine du transport. Ce qu’il veut, c’est qu’on puisse faire en 7 minutes le trajet Dakar-Pikine" a soutenu le Premier ministre qui présidait une conférence de la Convergence des cadres républicains (CCR) sur les enjeux des élections législatives du 30 juilet prochain.

"Dans 18 ans, nous serons plus de 25 millions d’habitants dont le tiers vivra à Dakar. Alors, en tant que visionnaire, le président Macky Sall est en train d’anticiper sur ce qui sera la demande sociale en matière d’infrastructures", a fait remarquer le Premier ministre.

Mohammed Boun Abdallah Dionne a en outre indiqué que "cette année on fera Dakar-Mbour par autoroute et bientôt on pourra le faire dans l’axe Dakar-Touba lors du Magal de Touba. Ce projet d’autoroute est une dorsale qui traverse le pays d’est en Ouest".

Selon lui, le président Macky Sall est un bâtisseur qui a amené son gouvernement à construire 95.000 salles de classe, 162 collèges de proximité, à conduire la modernisation de 26 écoles coraniques.

Dans cette veine de satisfaction des attentes des populations, "les pensions de retraite ont été défiscalisées en 2016", a rappelé Mohammed Boun Abdallah Dionne.

"Et, cela permet à l’Institut de prévoyance retraite (IPRES) de pouvoir mettre 8 milliards de frs CFA dans l’assistance sanitaire aux retraités", a-t-il soutenu.

Pour sa part, le ministre d’Etat, Mbaye Ndiaye a fait noter que "le président de République, Macky Sall, est un homme qui sait écouter et partager. Ce qui fait de lui un leader affiné dont le leadership repose sur l’humanisme et la rigueur".

Il a invité les cadres de l’Alliance pour la république (APR, au pouvoir) à "être des cadres partisans et encadreurs car être républicain c’est être dans le cercle de la proximité, de la famille et des relations pour déstabiliser l’adversaire".

Parlant au nom de la Convergence des cadres républicains (CCR), le ministre de l’Energie et du Développement des Energies

Renouvelables, Thierno Alassane Sall a qualifié la diplomatie sénégalaise de "performante et rayonnante à travers l’Afrique et le reste du monde".