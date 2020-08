Mbour, 27 août (APS) – Le démarrage des opérations de reboisement de l’autoroute Ila Touba est prévu mardi, a annoncé le ministre de l’Environnement et du Développement durable, Abdou Karim Sall.

’’Mardi prochain, nous allons procéder au lancement du démarrage du reboisement de l’autoroute Ila Touba. Ce sont des indications qui nous été données par le chef de l’Etat’’, a-t-il notamment déclaré, jeudi qui procédait au lancement de la campagne communale de reboisement à Thiadiaye (Mbour, ouest).

La même opération de reboisement sera également lancée sur l’axe autoroutier Malick Sy-aéroport Léopold Sédar Senghor de Dakar, a ajouté Abdou Karim Sall

’’Dans le cadre de la mise en œuvre du PSE-Vert, le président de la République nous invite à un reboisement durable et inclusif du territoire national et à reboiser les axes routiers et autoroutiers’’, a souligné M. Sall.

Selon lui, ’’l’objectif des 20 millions d’arbres à planter est également atteignable, d’autant plus que ce que nous avons vu partout où nous sommes allés, nous autorise à avoir cette certitude que cet objectif va être réalisé’’.

Le président de la République Macky Sall a réaffirmé, le 9 août, lors de la célébration de la Journée nationale de l’arbre, sa volonté de faire de la reforestation ’’une activité majeure’’ pour reverdir le pays.



