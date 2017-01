Matam, 28 jan (APS) - Les responsables du Projet de renforcement de la résilience au Sahael (PRRS) ont remis, samedi, quelque 100 fourneaux "Diambar" à différents mouvements de femmes du village de Lambago, dans la commune de Ogo (Matam), a constaté l’APS.

"Ces fourneaux qui fonctionnent avec du bois mort vont aider les femmes du village de Lambago d’améliorer leurs conditions de vie et de réduire les impacts du changement climatique" a indiqué l’inspecteur régional des Eaux et Forêts de Matam, le commandant Babacar Dione.



Selon le commandant Dione, le village de Lambago a été choisi pour empêcher la coupe de bois dans une localité proche d’une forêt classée qui ne demande qu’à être conservée.



Par conséquent, l’utilisation de ce matériel aiderait à conserver cette forêt classique, a soutenu Babacar Dione, faisant remarquer qu’ici les ménagères préparent leurs repas quotidiens à l’air libre.



"Des vents violents, fréquents dans la zone peuvent occasionner des feux dans la zone" a estimé l’inspecteur des Eaux et Forêts qui a toutefois rappelé la réalisation par sa direction d’un pare-feu de 40 kilomètres susceptible de parer à toutes éventualités.