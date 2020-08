Ngazobil (Mbour), 3 août (APS) – Le petit séminaire Saint-Joseph de Ngazobil, dans le département de Mbour (ouest), accueille un camp de reboisement dont l’objectif est de planter plus de 20.000 arbres, à l’initiative de la Direction diocésaine des œuvres catholiques apostoliques, a constaté l’APS.

‘’Depuis plusieurs années, l’état du monde s’est fortement dégradé à cause des interventions humaines’’, a souligné M. Sène.

Le camp de reboisement a connu une forte participation de jeunes, qui sont membres d’associations et de mouvements catholiques de la Petite-Côte.

‘’Nous notons, avec désolation, la dévastation de la forêt par les coupeurs de bois et les éleveurs. L’urgence est de sécuriser le domaine en renforçant la clôture [et] en sensibilisant les populations sur les conséquences néfastes de la déforestation’’, a-t-il expliqué.

‘’Nous nous sentons davantage soutenus, nous ne sommes plus seuls à faire face aux défis de la préservation du domaine de Ngazobil’’, s’est-il réjoui.

Au nom du préfet de Mbour, le capitaine Bineta Ndiaye, chef du service départemental des eaux et forêts, chasses et conservation des sols, rappelle que le patrimoine forestier de ce département est constitué de quatre forêts classées et de deux forêts protégées dont celle de Ngazobil.