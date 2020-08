Dakar, 31 août (APS) - Le Comité départemental de la Croix-Rouge de Vélingara (sud) et l’Association internationale pour Médina-Mary (AIMM) ont planté plus de 200 arbres de différentes espèces, a appris APS.

L’opération de reboisement qui est déroulée vendredi, samedi et dimanche avec l’appui de l’Ambassade de France au Sénégal a permis de planter sur un hectare plusieurs espèces (fromager, vène, dimb, linké, parkia, et mellifère), indique l’AIMM dans un communiqué.

Intitulée : ’’VSD Camp de vacances de la Croix-Rouge jeunesse de Vélingara à Médina-Mary’’, cette opération de reboisement, première du genre pour les deux structures, a mobilisé 25 jeunes volontaires (garçons et filles) de la section jeunesse de la croix rouge et près de 30 jeunes de Médina-Mary, une localité du département de Vélingara (Kolda).

L’action, placée sous l’encadrement d’un agent des Eaux et Forêts de l’arrondissement de Saré Coly Sallé entre dans le cadre d’un vaste programme de reboisement et de reforestation de 10 hectares à Médina-Mary, durant les quatre prochaines années.

Selon le communiqué, ce programme vise à lutter contre la désertification très avancée dans la localité.

La même source ajoute que ce vaste programme qui sera réalisé avec le soutien du gouvernement du Sénégal et des partenaires internationaux du village, permettra de reconstituer le couvert végétal, l’écosystème et la biodiversité à Médina-Mary, et de contribuer à la réduction du CO2.

’’C’est un programme ambitieux et novateur par son contenu et par ses objectifs. Il a lieu dans une localité très reculée (environ 600 km au sud-est de Dakar) où il n’y a presque pas de projet de cette nature’’, souligne le communiqué.

Selon le texte, les jeunes de Médina-Mary se sont, eux aussi, engagés à collaborer ’’plus étroitement’’ avec la section jeunesse du Comité départemental de la Croix-Rouge de Vélingara.