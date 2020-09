Dakar, 1er sept (APS) - L’Organisme national de coordination des activités de vacances (ONCAV) et la direction des eaux et forêts, chasses et conservation des sols ont signé un accord de partenariat, mardi, à Dakar, dans le but d’impliquer les jeunes dans la campagne de reboisement menée par le ministère de l’Environnement.

‘’Il ne fait aucun doute que ce partenariat va traduire de manière concrète la (…) volonté [du chef de l’Etat] de faire des domaines aussi importants que le sport (…), la préservation de l’environnement et le développement durable des priorités’’, a dit le ministre de l’Environnement, Abdou Karim Sall, lors de la signature de l’accord de partenariat.

La ‘’solidarité’’, la ‘’complémentarité’’ et la ‘’synergie’’ entre l’ONCAV et la direction des eaux et forêts, chasses et conservation des sols permettront d’‘’améliorer (…) le cadre de vie’’, a ajouté M. Sall en parlant de la finalité du partenariat.

Cette collaboration aura un ‘’impact certain pour les organisations de jeunes, les associations sportives et culturelles, l’Organisme national de coordination des activités de vacances et ses structures déconcentrées’’, a souligné le ministre de l’Environnement.

Il a laissé entendre que son département ministériel a misé sur l’ONCAV en raison de la ‘’capacité de mobilisation’’ et de la ‘’présence, partout sur le territoire national’’, de ses démembrements.

L’ONCAV et ses composantes sont ‘’une force et un atout pour la mise en œuvre d’actions en faveur du reboisement et de la préservation de l’environnement’’, selon M. Sall.

‘’J’ai toujours pensé que l’implication de la jeunesse et du mouvement sportif (…) dans les activités de gestion de l’environnement reste relativement limitée et confinée, pour le moment, dans des actions ponctuelles’’, a-t-il souligné.

C’est important, dès lors, d’aller vers ‘’des actions innovantes en faveur du développement du sport et de la protection de l’environnement pour promouvoir le développement durable’’. ‘’Cela passera par la prise en compte des activités de reboisement, de reforestation et de protection de l’environnement dans les activités de l’Organisme national de coordination des activités de vacances’’, estime Abdou Karim Sall.

C’est pour développer le reboisement, la reforestation et la protection de l’environnement que le chef de l’Etat a décidé de décerner chaque année le Grand Prix du président de la République pour le reboisement et la protection de l’environnement, a-t-il rappelé.

Cette distinction va ‘’récompenser les personnes physiques ou morales, qui se sont distinguées par leur engagement en faveur de la protection de l’environnement et des ressources naturelles’’.