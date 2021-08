Dakar, 26 août (APS) - Le ministre de l’Environnement et du Développement durable, Abdou Karim Sall, a annoncé jeudi, à Dakar, la mise en place de comités villageois de lutte contre les feux de brousse, de concert entre son département et les collectivités territoriales.



"Nous allons organiser des comités villageois de lutte contre les feux de brousse pour protéger nos forêts", a-t-il annoncé.

M. Sall intervenait lors d’une audition du Haut conseil des collectivités territoriales (HCCT), dans le cadre de sa troisième session ordinaire de l’année 2021 dont le thème porte sur "Environnement, changement climatique et Collectivités territoriales : Quelles nouvelles perspectives pour un développement durable ?".

Dans le cadre de la lutte contre les feux de brousse, Abdou Karim Sall a aussi indiqué que son département travaille à la mise en œuvre d’une gouvernance qui partira des Collectivités territoriales (à la base) au sommet de l’Etat.

Ainsi, a-t-il annoncé la signature d’un accord-cadre entre son département et les villages, pour le reboisement et la lutte contre les feux de brousse, en rapport avec les agents des eaux-et-forêts et de l’Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande muraille verte.

Le ministre de l’Environnement et du Développement durable a en outre assuré que le récent recrutement de 10.000 jeunes pour l’emploi vert s’est fait en respectant une approche territoriale.