Dakar, 22 déc (APS) - L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) annonce la présence jusqu’à vendredi de "vents forts" sur la Grande Côte et Dakar.





Il est prévu dans le bulletin météorologique spécial reçu à l’APS, un vent momentanément fort de secteur Nord-est pouvant atteindre ou dépasser 40 km/h sur Grande Côte et Dakar.



Il appelle à une "vigilance absolue", soulignant que des "phénomènes dangereux d’intensité exceptionnelle" sont prévus.



L’ANACIM conseille aux usagers de la mer de se tenir "régulièrement au courant de l’évolution de la situation et respectez impérativement les consignes de sécurité émises par les pouvoirs publics".



BHC/PON