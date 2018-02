Kaolack, 27 fév (APS) - Un atelier régional d’échanges et de partage sur les objectifs d’une étude consacrée à l’état de l’eau au Sénégal s’est ouvert mardi à Kaolack (centre) à l’initiative du ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement, a constaté l’APS.

Des acteurs du secteur des régions de Kaolack, de Fatick et de Kaffrine, dans le centre du pays, participent à cette rencontre organisée à la gouvernance de Kaolack.



"Cette étude vise une meilleure allocation des ressources en eau, une réduction des inégalités dans le but de gérer et mieux partager la ressource", a déclaré Niokhor Diouf, responsable de la Direction de la gestion et de la planification du ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement.

"Il s’agit de permettre aux parties prenantes d’échanger et de "s’informer mutuellement sur la problématique de la gestion des ressources en eau des différentes zones cibles", a-t-il expliqué.

Parmi les résultats attendus de cette étude figurent également une meilleure identification des zones en eau de bonne qualité en vue d’un possible transfert dans des zones de moindre qualité, a-t-on appris lors de la réunion présidée par l’adjoint du gouverneur de Kaolack chargé du développement, Jean Paul Malice Faye.