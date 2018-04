Thiès, 29 avr (APS) - Le président de la République du Cabo Verde, Jorge Carlos de Almeida Fonseca a évoqué les "bonnes perspectives de collaboration" qui se dessinent entre Dakar et Praia, samedi, lors de sa rencontre avec la communauté capverdienne résidant à Thiès, a constaté l’APS.





"Il y a de bonnes perspectives de collaboration. Le Sénégal est le pays le plus proche de nous. C’est un pays voisin et ami, vraiment ami" a dit M. Fonseca devant ses compatriotes vivant à Thiès au 3e jour de sa visite officielle au Sénégal.





L’hôte du Sénégal qui a précisé en français et en créole que cette affirmation dépasse "tout discours diplomatique ou protocolaire" avait à ses côtés notamment le gouverneur Amadou Sy et le maire de Thiès Talla Sylla, entre autres autorités.





Le chef de l’Etat du Cabo Verde a rendu compte des "entretiens amicaux" qu’il a eu avec son homologue le président Macky Sall, qu’il appelle son "ami personnel", et avec qui il a évoqué les relations bilatérales, politiques et de coopération.



"La présence des Sénégalais au Cabo Verde et vice-versa, la collaboration entre les deux pays au sein de la CEDEAO, tout comme les transports aériens et maritimes étaient aussi au menu des discussions", a-t-il rapporté.



A ce propos, il a partagé avec ses compatriotes une "bonne nouvelle" en provenance du président Macky Sall qui a dit qu’en "plus des vols existants, la compagnie Air Sénégal ouvrira de nouveaux vols entre Dakar et Praia, de façon à ce qu’on puisse avoir au moins un vol par jour entre Cabo Verde et le Sénégal".

Une information vivement applaudie.



Les deux gouvernements ont signé quatre accords dans les domaines de la justice, de la promotion de l’investissement, de la santé et la communication sociale (médias), a-t-il poursuivi.



"Ici à Thiès, cette communauté entretient d’excellentes relations avec les autres et s’est parfaitement intégrée", a indiqué le maire Talla Sylla, dans son mot de bienvenue. "Aucun problème de sécurité ne se pose, venant de cette communauté", a-t-il ajouté, non sans évoquer la contribution des Capverdiens de Thiès au "rayonnement culturel" de la ville.



"Ce sont des gens qui sont respectés par leur comportement, leur organisation et leur le sens de la communauté", a-t-il lancé, louant la "simplicité" du peuple capverdien dont il a gardé un souvenir suite à son séjour dans ce pays au large de Dakar. Thiès est jumelée à la ville capverdienne de Santa-Cruz, a-t-il noté.