Dakar, 19 nov (APS) - L’Organisation mondiale de la santé (OMS) appelle les pays africains à rester extrêmement vigilants face à une possible forte hausse du nombre de cas Covid-19 à l’approche des fêtes de fin d’année alors que 20 pays de la région ’’connaissent une augmentation du nombre de cas’’.

’’Après avoir enregistré une tendance à la baisse suivie d’un plateau, l’Afrique connaît une augmentation du nombre de cas depuis début octobre. Contrairement à la première vague de cas qui a été déclenchée par des zones à risque élevé en Afrique subsaharienne, la récente hausse a lieu principalement dans la région nord-africaine, où les températures commencent à baisser’’, met en garde l’OMS dans un communiqué.



L’agence onusienne note que ’’dans les 47 pays de la région africaine de l’OMS, 19 pays ont signalé une augmentation de plus 20 % de nouveaux cas au cours des derniers 28 jours par rapport aux quatre semaines précédentes’’.



Elle souligne néanmoins que 17 pays enregistrent aussi une diminution de plus de 20 % du nombre de nouveaux cas au cours des derniers 28 jours, en comparaison des quatre semaines précédentes.



Il y a aussi davantage de signalements d’infections et de décès de personnels de la santé, en particulier parmi les plus expérimentés d’entre eux, selon toujours l’OMS.



Dans le communiqué, il est rappelé que ’’les grands rassemblements et la mobilité ont été identifiés comme des facteurs de risque d’augmentation de la propagation de la Covid-19 et la saison des fêtes peut favoriser ces risques, résultant sur des évènements de super propagation’’.



L’OMS appelle les États membres à ‘’mener des évaluations de risques au niveau infranational et à identifier les zones à haut risque’’.



Elle dit avoir ’’identifié une tendance inquiétante de relâchement vis-à-vis des mesures de sécurité parmi les populations’’.



’’Dans le cadre d’un effort pour redynamiser les mesures de santé publique’’, l’OMS lance, ce jeudi, la campagne ’’A vos masques !’’.



Selon le communiqué, cette campagne vise ’’à atteindre plus de 40 millions de jeunes en Afrique avec des messages positifs sur la bonne utilisation des masques à travers les réseaux sociaux, et de combatte le relâchement, la lassitude et l’incompréhension autour des mesures de prévention de la Covid-19’’.