Dakar, 21 sept (APS) - Le vice-président de l’Assemblée nationale, Cheikh Tidiane Gadio, a été désigné par la Secrétaire générale de la Francophonie, Louise Mushikiwabo, ‘’envoyé spécial’’ pour le suivi de la situation au Mali, annonce un communiqué de l’Organisation internationale de la Francophonie(OIF).

Cette désignation, précise le texte, s’inscrit dans le cadre de la résolution adoptée le 25 août par la 111ème session extraordinaire du Conseil permanent de la Francophonie (CPF), pour soutenir le processus de restauration des institutions démocratiques au Mali et contribuer à trouver des solutions de sortie de crise durables et crédibles prenant en considération les attentes des citoyens maliens.

Selon le communiqué, en étroite coordination avec les partenaires internationaux, tout principalement la CEDEAO et l’Union africaine, l’envoyé spécial sera chargé d’appuyer la Secrétaire générale de la Francophonie dans l’accompagnement du processus de transition civile.

Il ‘’conduira dans les prochains jours une mission de haut niveau à Bamako’’, annonce-t-il. ‘’La délégation comprendra notamment Nadia El Yousfi, députée au Parlement bruxellois et au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, membre du Bureau de la Commission des affaires parlementaires de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) et de Moha Ouali Tagma, ambassadeur du roi du Maroc auprès de la République fédérale du Nigéria et de la CEDEAO à Abuja’’, ajoute le texte.

Ancien ministre des Affaires étrangères de la République du Sénégal et actuellement vice-président de l’Assemblée nationale (depuis octobre 2019), Cheikh Tidiane Gadio est fondateur de l’Institut panafricain de stratégie Paix-Sécurité-Gouvernance (IPS).

Disposant d’une très riche expérience diplomatique, M. Gadio a conduit de nombreuses missions de médiation et de facilitation, notamment pour l’Union africaine, la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest et l’Organisation de la coopération islamique, ajoute la même source.

Cheikh Tidiane Gadio a accompagné récemment le président Macky Sall à Bamako (Mali), lors de la visite des chefs d’Etat de la CEDEAO au début de la crise politique au Mali.