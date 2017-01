+++De l’envoyé spécial de l’APS : Birane Hady Cissé+++



Addis-Abeba (Ethiopie), 29 jan (APS) - Le président djiboutien, Ismaïl Omar Guelleh a souhaité la réalisation du projet ferroviaire Dakar-Djibouti pour désenclaver le continent et davantage faciliter la communication.

S’exprimant après un entretien avec le président Macky Sall samedi à Addis-Abeba où se déroule le Sommet de l’Union africaine (UA), le président du Djibouti a exposé les avantages de ce projet ferroviaire.

"Il y a des maillons qui manquent pour l’effectivité de cette voie ferrée pour réussir à désenclaver l’Afrique d’Est en Ouest, du Nord au Sud. Nous attendons beaucoup du Sénégal pour tirer une partie du continent africain" a analysé le président Ismaïl Omar Guelleh.

Parlant de la coopération entre Dakar et Djibouti, il a indiqué que "les deux pays sont situés chacun à une extrémité du continent, mais sont très proches".

"Nos relations datent de très longtemps. A l’époque de la colonisation nous avions un contingent de tirailleurs sénégalais", s’est souvenu le président Guelleh qui a magnifié l’accueil d’étudiants djiboutiens dans les universités sénégalaises.

"Quelques-uns sont rentrés et occupent des postes de cadres. Nous entrons au Sénégal sans visa", a fait savoir le président de Djibouti.



Pour sa part, le président Macky Sall a salué les performances et les perspectives économiques de Djibouti, en rappelant la coopération très ancienne entre Dakar et Djibouti.

Macky Sall a relevé et magnifié l’échange d’enseignants et d’étudiants malgré la longue distance, soulignant que "nous sommes proches au plan humain".

Les présidents Sall et Guelleh participent au Sommet de l’Union africaine, qui sera marqué par le retour du Maroc et l’élection du président et du vice-président de la Commission.

BHC/PON