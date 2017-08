Dakar, 16 août (APS) – Le gouvernement israèlien a apporté son aide à la Sierra-Leone suite au glissement de terrain qui a fait plus de 300 morts près de la capitale du pays, Freetown, indique un communiqué transmis a la rédaction de l’APS.



La même source ajoute que l’ambassade israélienne au Sénégal qui couvre la Sierra-Leone a déjà envoyée 20000 portions de nourriture.



La livraison de l’aide est accompagnée "d’un message de compassion et de solidarité" du peuple israélien au peuple sierra-léonais, indique le communiqué.



Il souligne que l’envoi de l’eau propre, de couvertures et d’autres produits nécessaires vont suivre.



Selon le communiqué, l’ambassadeur israèlien à Dakar, Paul Hirschson, est "en contact" avec les autorités sierra-léonaises concernant l’aide médicale.