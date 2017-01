"C’est dire que les relations très anciennes entre nos pays font qu’on dénombre pas moins de 13.000 sénégalais qui vivent en parfaite harmonie avec les gabonais et 4000 gabonais pour la plus part des étudiants présents sur le sol sénégalais", a indiqué M. Ndiaye.



Taquin, le diplomate amoureux de son pays natal et attaché à celui d’accueil, a souhaité, pour la CAN 2017 qui se déroule chez lui du 14 janvier au 5 février, que le Sénégal et le Gabon se retrouvent en finale et "trouvent un terrain d’entente ensuite".