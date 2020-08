Saint-Louis, 3 août (APS) – L’écrivain centrafricain Bégong-Bodoli Bétina appelle le Conseil de sécurité des Nations unies à ‘’lever l’embargo sur les armes’’ à destination de la Centrafrique, une mesure qui ‘’infantilise l’Etat et le peuple centrafricain’’.

Mardi 28 juillet, les membres du Conseil de sécurité des Nations unies ont, à l’unanimité, prolongé d’un an l’embargo sur les armes destinées à ce pays d’Afrique centrale.

Dans ses neuf dérogations, le Conseil évoque pour la première fois des livraisons de lance-roquettes et de munitions spécialement conçues pour ces armes.

‘’Il est temps de lever cet embargo inique qui empêche les Centrafricains de s’unir sous leur bannière et de s’exclamer : la Centrafrique debout dans l’unité, dans la dignité et dans le travail’’, a réagi Bégong-Bodoli Bétina, professeur titulaire à l’Université Gaston-Berger de Saint-Louis (nord).

Cette reconduction survient au moment où, ‘’à travers leurs résolutions successives’’, les membres du Conseil ont ‘’donné un mandat robuste à la Minusca (la mission des Nations unies en Centrafrique) en lui permettant de protéger la population civile centrafricaine et, au besoin, d’imposer la paix’’, fait-il observer dans une lettre ouverte aux Nations unies.

M. Bétina, président du Mouvement patriotique africain, un parti politique centrafricain, rappelle que lorsqu’en 2013 l’ONU imposait à la Centrafrique l’embargo sur les armes, ‘’l’illégalité et l’illégitimité de [la] prise du pouvoir par la Séléka’’ en étaient le motif principal. La Séléka, une rébellion constituée majoritairement de musulmans, a chassé du pouvoir le président François Bozizé, en mars 2012.

‘’Mesdames, messieurs les membres du Conseil de sécurité [des Nations unies], vous devez lever l’embargo désormais injuste, qui étouffe et phagocyte le peuple centrafricain en castrant [son] Etat, le rend stérile. Et cet embargo anéantit les efforts de l’Etat livré pieds et poings liés à ces bourreaux qui ne reçoivent leurs ordres que de leurs commanditaires étrangers’’, soutient l’universitaire.