Dakar, 22 août (APS) – Le Réseau des universitaires républicains (RUR), de l’Alliance pour la République (APR, au pouvoir) encourage la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) à poursuivre sa médiation en vue d’un retour à l’ordre constitutionnel au Mali.

‘’Le RUR encourage la CEDEAO à poursuivre sa médiation en vue du retour de l’ordre constitutionnel en République sœur du Mali’’, indique un communiqué transmis à l’APS.

Des militaires maliens ont renversé mardi le président Ibrahim Boubacar Kéita, qu’ils ont arrêté ainsi que de nombreux hauts dignitaires de son régime, après plusieurs mois de crise socio-politique.

‘’Le RUR condamne le coup d’Etat intervenu au Mali, appelle à la libération immédiate et sans conditions des personnes arrêtées et un retour à l’ordre constitutionnel dans ce pays voisin en proie à la menace terroriste et aux violences communautaires, préjudiciables aux impératifs de paix et de sécurité dans le Sahel’’, souligne le texte.

Il salue ‘’le leadership et l’humanisme’’ du président de la République Macky Sall "à travers ses amendements aux sanctions relatives à l’approvisionnement en denrées de première nécessité, en produits pétroliers et en produits pharmaceutiques du Mali’’.

Le RUR a par ailleurs félicité le président de la République pour l’accompagnement ‘’sans précédent consenti’’ pour le monde rural durant cette présente campagne agricole dont le bon déroulement augure de moissons abondantes pour toutes les spéculations.

Il encourage le chef de l’Etat dans sa volonté d’oeuvrer à l’ancrage du consommer sénégalais, de renforcer l’agriculture, l’élevage et la pêche pour assure la souveraineté alimentaire du pays.

Le réseau salue aussi le Président Macky Sall pour le succès de la Journée nationale de l’arbre et se réjouit du démarrage ‘’satisfaisant’’ des examens pour les classes de CM2, l’épreuve de philosophie au baccalauréat.

Il lance un appel aux autorités et à l’ensemble de la communauté universitaire à prendre toutes les mesures idoines en vue d’une reprise des enseignements-apprentissages sécurisés dans les universités publiques, à partir du 1er septembre 2020.