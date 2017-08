Dakar, 18 août (APS) - Le coordonnateur des Caritas des 15 pays d’Afrique de l’Ouest, Abbé Alphonse Seck a indiqué, vendredi à Dakar, que ses collègues ont décidé d’apporter leur soutien aux autorités de Freetown (Sierra Léone), après les coulées de boue qui y ont fait plus 300 victimes, a appris l’APS.



C’est un élan de solidarité pour venir en aide "à ce pays frère après la catastrophe naturelle qui a fait plus de 300 morts dans la nuit de dimanche à lundi", a-t-il souligné.



Abbé Alphonse Seck s’exprimait en marge d’un point de presse tenu au Centre d’accueil des Sœurs franciscaines de la Médina dans le cadre de la préparation de la rencontre des évêques d’Afrique sur la Caritas prévue à Dakar du 17 au 22 septembre prochain.



"Tous les quinze pays membres ont confirmé qu’ils vont contribuer à la hauteur de leurs moyens", a-t-il indiqué.



La Sierra Léone a été arrosée dans la nuit de dimanche à lundi par une pluie diluvienne qui a provoqué des torrents de boue, des inondations et l’effondrement d’un pan entier de colline dans la commune de Regent, dans la banlieue de Freetown faisant des centaines de morts, des blessés et des milliers de sans-abris.