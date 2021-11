Dakar, 13 nov (APS) - L’ancien Premier ministre malien Moussa Mara a invité, samedi, les jeunes sénégalais et maliens à travailler à la reconstitution de la Fédération du Mali, qui rassemblait les deux pays entre 1959 et 1960.

"Le Mali et le Sénégal ont été dans un même pays. Vous, jeunes du Mali et du Sénégal, le chantier que vous avez, c’est celui de travailler à reconstituer cette fédération dans laquelle nous avons été", a-t-il lancé.

L’avenir est à l’unité, et non à la division, a enchaîné Moussa Mara, qui s’exprimait lors de la 6ème édition du Prix citoyen modèle africain initié par le Club modèle, un mouvement citoyen.

Il a rappelé que le Sénégal et le Mali gardent toujours la même devise et le même drapeau, excepté l’étoile figurant sur celui du Sénégal.

Pour relever le défi de la réunification, l’ancien Premier ministre malien exhorte les jeunes des deux pays à ne jamais oublier d’où ils viennent, tout en apprenant à mieux se connaître. "Vous devez savoir quelles sont vos traditions, vos cultures et votre religion. La différence se fera entre ceux qui préserveront leur identité. Malgré tout le développement technologique, nous devons garder nos racines", a-t-il conseillé.

Il a demandé aux jeunes d’aller à la quête du savoir et de la connaissance, deux choses qui auront de plus en plus une importance déterminante dans le monde. "Tous ceux qui sauront et connaîtront auront voix au chapitre", a-t-il estimé.

Il a également invité les jeunes à ne pas se contenter de peu, mais à consacrer beaucoup de leur temps au savoir et à la connaissance. "Il vous faut plus d’actions et moins de paroles (...)’’, a-t-il encore exhorté, relevant que ‘’dans un monde de réseaux sociaux et d’internet, où la parole est décuplée (…), de plus en plus de nos jeunes sont convaincus que seule la parole suffit’’. Or, ‘’elle [la parole] n’a jamais construit, mais ce sont les actions qui construisent", a-t-il rappelé.

"Culte du travail et civisme" est le thème de cette 6ème édition de la cérémonie de remise du Prix citoyen modèle africain.

Quinze personnalités sénégalaises et étrangères ont été honorées lors de cette cérémonie. Outre Moussa Mara, le lieutenant El Hadji Malick Niang, Lansana Gagny Sakho, ancien Directeur général de l’Office national de l’assainissement du Sénégal (ONAS), et le comédien Ibrahima Mbaye Sopé font partie des lauréats.