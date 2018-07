Dakar, 29 juin (APS) - Le chef de l’Etat, Macky Sall, va prendre part au 31e sommet de l’Union africaine prévu dimanche et lundi à Nouakchott, la capitale mauritanienne, annonce un communiqué du service de communication de la présidence sénégalaise.



Du Maroc, le président sénégalais se rendra en Mauritanie, ce vendredi, selon la même source.



"Remporter la lutte contre la corruption : une voie durable vers la transformation de l’Afrique" est le thème du sommet de l’Union africaine.



Macky Sall, président du comité d’orientation des chefs d’Etat et de gouvernement du NEPAD, va présenter "ses propositions" sur la réforme de cette agence de développement de l’Union africaine, selon le communiqué.



Il aura des entretiens bilatéraux avec certains de ses homologues et des dirigeants d’institutions africaines et internationales.