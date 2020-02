Thiès, 17 fév (APS) - Le président de l’association "Elites sénégalaises", Mohamed Massal Guèye, a été sélectionné pour représenter le Sénégal à la sixième édition du Forum Crans Montana des "nouveaux leaders du futur", prévu du 18 au 21 mars prochains à Dakhla, au Maroc, a-t-il indiqué à l’APS.



Le Forum de Crans Montana sur l’Afrique et la coopération Sud-Sud se réunit du 18 au 21 mars prochains, à Dakhla, où de hauts décideurs du monde entier débattront des enjeux de l’Afrique et de son impact sur la croissance mondiale.

Initié en 2015, le Forum décerne des prix à des jeunes, dénommés "nouveaux leaders du futur", sélectionnés pour faire des communications sur des thèmes de leur choix.

Le Forum du Crans Montana est présenté par son président-fondateur, Jean-Paul Carteron, comme "un véritable laboratoire d’un nouveau modèle de développement pour l’Afrique".

Mohamed Massal Guèye annonce qu’il y présentera un exposé sur la réhabilitation des aéroports du Sénégal.

Des thématiques seront au menu de l’édition 2020, parmi lesquelles "La place de l’homme au centre de la dynamique sociétale", "la transition digitale", "la gouvernance et la lutte contre le blanchiment".

Il y a aussi "le rôle de la femme dans la société", "l’intégration régionale", "les zones franches" ou encore "les énergies renouvelables".

Agé de 27 ans, Mohamed Massal Guèye travaille depuis 6 mois comme temporaire à l’Asecna, l’Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, où il fait de l’exploitation aérienne. Il dit aspirer à intégrer Air Sénégal.



’’Elites sénégalaises’’ est une organisation créée en 2016 et qui regroupe des étudiants, des ingénieurs, des élèves et des professeurs qui ont obtenu leur diplôme à l’étranger et qui veulent investir dans leur pays, selon son président Mouhamed Massal Guèye.



Cette association évolue dans le social, la promotion de l’entreprenariat, le leadership et l’excellence.