Dakar, 13 jan (APS) – La commissaire aux Affaires politiques de l’Union africaine (UA), Cessouma Minata Samate, a invité les Etats africains à agir pour une représentation équitable au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies.



’’Il est alors temps d’agir pour que l’Afrique atteigne son noble objectif, qui est celui d’avoir une représentation équitable au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies’’, a-t-il dit.



La commissaire aux Affaires politiques de l’UA s’exprimait, lundi, lors de la réunion de la huitième rencontre ministérielle du comité des 10 chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union africaine (C-10) sur la réforme du Conseil de sécurité des Nations unies.

’’Ce ne sera que justice rendue au continent africain dont les affaires occupent malheureusement encore la majeure partie de l’agenda du Conseil de sécurité des Nations unies. C’est à cette condition sine qua none pour avoir un Conseil de sécurité plus représentatif, plus légitime et plus efficace’’, a fait savoir Cessouma Minata Samate.



Elle a invité les Etats africains à continuer à avoir foi en eux, tout en recherchant le soutien des autres Nations susceptibles de soutenir une réforme qui accorde une voix prépondérante à l’Afrique.



’’Le chemin est long et tortueux, mais notre volonté commune de réaliser l’Afrique que nous voulons demeure une source de motivations pour parachever la Position commune africaine (PAC)’’, a souligné la commissaire des Affaires politiques de l’UA.



Selon elle, cette PAC trouve son fondement dans le consensus d’Ezulwini de la Déclaration de Syrte (Lybie).



’’L’année 2020 marque le 15-ème anniversaire de ce consensus,15 ans d’espoirs, 15 ans d’attente qui tarde à se concrétiser’’,a dit Cessouma Minata Samate.



BHC/OID