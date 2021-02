Dakar, 10 fév (APS) - Le réseau des universitaires républicains (RUR) dit accueillir "positivement" la proposition "inédite" de la CEDEAO de présenter "unanimement" la candidature du chef de l’Etat, Macky Sall, au poste de président en exercice de l’Union africaine (UA) pour la période 2022/2023.

"Cette proposition entérinée et endossée par la conférence des chefs d’Etat est accueillie avec espoir et enthousiasme par l’Union africaine", indique-t-il dans un communiqué au sortir d’une réunion consacrée à "la situation nationale et internationale".



L’Union africaine a tenu samedi par visioconférence sa 34e réunion annuelle des chefs d’Etat et de gouvernement.

"Le RUR félicite le président de la République pour ce leadership incontesté marqué par une vision anticipative et proactive des enjeux et des perspectives africaines dans la lutte contre la pandémie à coronavirus, la gestion et la prévention des conflits, les défis climatiques et environnementaux et des projets et programmes de développement économique, social et culturel continental", souligne le texte.

Lors de sa réunion, le RUR dit avoir constaté, pour le déplorer, la persistance au Sénégal des cas communautaires de coronavirus en dépit de la riposte "pertinente, précoce et vigoureuse impulsée" par le président de la République.

Il salue les mesures prises par le chef de l’Etat dans le sens de la préparation de la prochaine vaccination avec les commandes de vaccins au plan national comme international avec l’initiative COVAX, en relation avec l’Organisation mondiale de la Santé et l’Union africaine.

Il magnifie aussi, la mise en place de la logistique et des équipements dont la chaîne de froid de cette opération "salutaire d’envergure", afin de protéger la population dans toutes les régions contre la pandémie.

Le RUR "appelle de manière solennelle à intensifier la prévention et le dépistage ainsi que la prise en charge, à travers la responsabilité individuelle et collective, notamment des jeunes et des étudiants, face à la maladie. Il exhorte au respect scrupuleux des mesures barrières, notamment pour protéger les personnes âgées et les couches vulnérables".

La structure se réjouit aussi du "déroulement satisfaisant" des enseignements-apprentissages, en dépit de la Covid-19. Elle appelle les autorités et l’ensemble de la communauté universitaire à prendre toutes les mesures idoines, en vue de la poursuite des enseignements-apprentissages sécurisés dans les universités et écoles supérieures pour une année académique "réussie".

Le réseau des universitaires Républicains (RUR), organe statutaire de l’Alliance pour la République (APR, au pouvoir), est coordonné par le professeur Moussa Baldé, ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural et président du Conseil départemental de Kolda (sud).