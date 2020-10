Dakar, 26 oct (APS) – L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), par la voix de sa Secrétaire générale, Louise Mushikiwabo, a appelé lundi ‘’à la plus grande retenue’’ les parties prenantes à l’élection présidentielle guinéenne après la proclamation des résultats provisoires donnant le président sortant vainqueur dès le premier tour avec plus de 59 % des suffrages.



Dans un communiqué parvenu à l’APS, la Secrétaire générale de l’organisation dit avoir pris note des résultats globaux provisoires annoncés par la Commission électorale nationale indépendante (CENI) tout en appelant les parties à la plus grande retenue et à s’abstenir de toute incitation à la haine et à la violence pour quelque motif que ce soit.



Louise Mushikiwabo encourage dans le même temps les acteurs politiques à recourir aux procédures légales pour d’éventuelles contestations du processus électoral et de ses résultats.



Le communiqué souligne que la Secrétaire générale de la Francophonie ’’marque sa profonde inquiétude face’’ aux violences qui ont entaché ’’la période pré et post-électorale et causé la mort de civils et de policiers’’.



En vue d’une ’’résolution pacifique’’ de la situation, Louise Mushikiwabo ’’marque la disponibilité de l’Organisation Internationale de la Francophonie pour accompagner les efforts internationaux en faveur d’un dialogue entre les parties’’.



