Dakar, 13 mai (APS) - Le Sénégal condamne le recours à la violence dans les territoires palestiniens d’Israël et appelle les protagonistes à la ‘’retenue’’ et à la ‘’désescalade’’.

‘’Le gouvernement du Sénégal condamne le recours à la violence sous toutes ses formes et appelle à la retenue et à la désescalade’’, déclare le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur dans un communiqué reçu jeudi à l’APS.

‘’Le gouvernement de la République du Sénégal est gravement préoccupé par la situation qui prévaut dans les territoires palestiniens et en Israël’’, ajoute la même source.

Le ministère affirme qu’‘’en sa qualité de président du Comité pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, le Sénégal réitère son attachement à l’avènement d’un Etat palestinien viable, coexistant avec l’Etat d’Israël, chacun à l’intérieur de frontières sûres et internationalement reconnues’’.



Des heurts ont éclaté depuis plusieurs jours dans la bande de Gaza, entre l’armée israélienne et le mouvement islamiste palestinien Hamas.

Ils ont fait une soixantaine de morts et plusieurs centaines de blessés, selon des médias internationaux.