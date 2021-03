Dakar, 10 mars (APS) - L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), militant pour ‘’une solidarité réelle’’ entre pays du Nord et du Sud en vue d’un accès équitable aux vaccins, va organiser jeudi une rencontre virtuelle sur ce sujet, annonce-t-elle dans un communiqué.

‘’Ce jeudi 11 mars 2021, Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de la Francophonie, sera virtuellement aux côtés’’ du directeur général de l’Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, et du président de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat, ‘’pour une conversation francophone en ligne dédiée à l’accès équitable aux vaccins contre le Covid-19’’.

La députée européenne Chrysoula Zacharopoulou, ainsi que le docteur Caroline Quach-Thanh, présidente du comité sur l’immunisation à l’Institut national de santé publique du Québec, vont également participer à cette rencontre virtuelle, selon le communiqué.

Ils vont apporter aux autres participants ‘’un éclairage scientifique tout au long de la conversation’’, précise le texte.

‘’Ensemble, ils poursuivront leur plaidoyer commun pour une solidarité réelle entre pays du Nord et du Sud – et en particulier entre l’Europe et l’Afrique - en faveur d’un accès équitable aux vaccins, dans la continuité de la tribune publiée le 25 février 2021, qu’ils avaient cosignée’’, lit-on dans le communiqué.

‘’Il s’agira également de susciter une mobilisation accrue des 88 Etats et gouvernements membres de la Francophonie pour relever les défis politiques, économiques, commerciaux, médicaux ou encore logistiques pour une couverture vaccinale universelle’’, ajoute la même source.

Elle explique : ‘’Alors que des exploits scientifiques sont accomplis avec le développement en un temps record de solutions vaccinales, une nouvelle fracture se dessine entre Nord et Sud, qui pourrait saper tous les efforts pour surmonter cette crise. Ainsi, depuis la mise sur le marché des premiers vaccins, on déplore de grandes disparités dans leur accès.’’

‘’Face aux risques majeurs que pose cette compétition biaisée et arbitraire et aux défis qu’elle suscite sur la gouvernance mondiale, souligne le communiqué, une mobilisation s’est engagée pour permettre un accès équitable aux vaccins contre le Covid-19.’’