Dakar, 28 jan (APS) - La résolution de la crise lybienne doit être politique, a réaffirmé mardi à Dakar, le président turc Recep Tayyip Erdogan dont le pays soutient le gouvernement reconnu par l’ONU.



’’Pour nous, ça ne doit pas être une lutte militaire, mais une résolution politique qui donne la possibilité au peuple libyen de décider de son propre sort’’, a-t-il dit .



Le président turc s’exprimait lors d’un point de presse conjoint avec son homologue sénégalais Macky Sall.

Arrivé lundi soir à Dakar, le président turc a eu un long entretien avec le président Macky Sall.

’’Si on vous dit qu’on va résoudre la crise libyenne du jour au lendemain, cela n’est pas réaliste et juste’’, a fait savoir le président Erdogan dont le pays soutien le gouvernement d’union nationale dirigé par Faez al Saraj au détriment du maréchal Khalifa Haftar, soutenu par la Russie et d’autres puissances.



’’C’est un légionnaire financé par Abu Dhabi et l’Egypte alors que Monsieur Saraj est un homme politique reconnu par l’ONU. Est-ce qu’on peut les comparer ?’’, s’est demandé le président turc, soulignant que Haftar ’’n’avait aucune reconnaissance politique officielle’’.

De son côté, le président Macky Sall a affirmé avoir fait part des ’’inquiétudes’’ du continent africain quant à une ’’éventuelle déstabilisation’’ de la Libye.

’’Je l’ai encouragé à poursuivre les démarches dans le cadre de la recherche d’une solution politique en Libye’’, a dit Macky Sall, non sans relayer les préoccupations africaines en lien avec cette crise.





