Dakar, 19 déc (APS) - Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, Mankeur Ndiaye, a condamné lundi soir ‘’avec force’’ l’’’assassinat’’ de l’ambassadeur de la Russie à Ankara, Andreï Karlov, selon un communiqué parvenu à l’APS.

Le diplomate russe visitait une exposition d’art dans la capitale turque lorsqu’un homme a ouvert le feu sur lui. Il a succombé à ses blessures après son évacuation dans un hôpital.

Au nom du gouvernement du Sénégal, le chef de la diplomatie sénégalaise a qualifié cet assassinat de lâche. ‘’Il s’agit là d’un acte terroriste’’, a-t-il fustigé.

‘’Le gouvernement du Sénégal présente ses condoléances et sa sympathie au gouvernement russe et réaffirme son engagement à renforcer la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent sous toutes leurs formes et manifestations’’, conclut le communiqué.