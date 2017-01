Dakar, 18 jan (APS) - L’ancienne ministre française de la Culture et de la Communication, Fleur Pellerin, d’origine sud-coréenne, a été désignée "Grand témoin de la Francophonie" pour les Jeux olympiques et Paralympiques de PyeongChang 2018, annonce l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF).

Dakar, 18 jan (APS) - L’ancienne ministre française de la Culture et de la Communication, Fleur Pellerin, d’origine sud-coréenne, a été désignée "Grand témoin de la Francophonie" pour les Jeux olympiques et paralympiques de PyeongChang 2018, annonce l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF).

Dans des propos rapportés par un communiqué reçu de ses services, la secrétaire générale de l’OIF dit avoir "demandé à Fleur Pellerin de porter la voix des francophones afin de veiller au respect de la règle 23 de la Charte olympique en vertu de laquelle la langue française est, avec l’anglais, la langue officielle des Jeux olympiques".

Elle s’est dite sensible "aussi bien à son intérêt pour l’innovation, notamment dans le domaine du numérique, qu’à sa très forte notoriété en République de Corée et à son engagement au service du dialogue des cultures".

Mme Pellerin est ainsi appelée à veiller "à s’assurer que les services linguistiques offerts aux athlètes, aux officiels, aux journalistes et au grand public, le seront effectivement en français", explique le communiqué.

De même, peut-on lire, elle "accompagnera également les initiatives culturelles et événementielles permettant de promouvoir la diversité culturelle francophone, en particulier les lauréats des Jeux de la Francophonie".

Son statut de "Grand témoin de la Francophonie" devrait par ailleurs lui permettre d’établir "tous les contacts de haut niveau avec les autorités coréennes, le Comité international olympique (CIO), le Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de PyeongChang 2018 et les représentants des Etats et gouvernements membres de la Francophonie et du mouvement olympique francophone".

A l’issue de l’audience de nomination tenue mercredi à Paris, la secrétaire générale de l’OIF "a présenté Madame Pellerin au secrétaire général de l’Association francophone des comités nationaux olympiques (AFCNO), également président du Comité national olympique et sportif français (CNOSF), Monsieur Denis Masseglia".

Selon le communiqué, Mme Jean "devrait dans les semaines à venir présenter Madame Pellerin aux autorités du Comité international olympique", avant le premier déplacement du "Grand témoin de la Francophonie" en République de Corée au mois de mars, à l’occasion des célébrations autour de la Journée internationale de la Francophonie organisée par le Conseil de promotion de la Francophonie à Séoul.

Fleur Pellerin, huitième "Grand témoin de la Francophonie", succède au musicien Manu Dibango.

L’historienne Hélène Carrère d’Encausse (Sotchi 2014) et l’actuelle secrétaire générale de la Francophonie, ancienne gouverneure générale du Canada, Michaëlle Jean (Londres 2012), ont également exercé ces fonctions.

De même que l’ancien président de la Confédération suisse, Pascal Couchepin (Vancouver 2010), l’ancien Premier ministre français Jean-Pierre Raffarin (Pékin 2008), Lise Bissonnette (Turin 2006) et Hervé Bourges (Athènes 2004).