Dakar, 21 mai (APS) – Le ministre porte-parole du Gouvernement sénégalais, Oumar Guèye, a réaffirmé vendredi ’’la constance de la position’’ de l’Etat du Sénégal relative notamment à l’avènement d’un Etat palestinien viable coexistant avec l’Etat d’Israël, chacun à l’intérieur de frontières reconnues internationalement.

’’L’Etat du Sénégal a fait une réaction responsable et d’engagement en invitant les deux parties à la retenue et à la désescalade’’, a-t-il déclaré, en marge de la sixième édition de la conférence de presse dénommée ‘’le Gouvernement face à la presse’’.

Lors de cette rencontre axée sur le Programme d’urgence pour l’emploi et l’insertion socioprofessionnelle des jeunes, Oumar Guèye a notamment été interpellé sur la réaction du Sénégal suite aux derniers affrontements entre l’armée israélienne et le mouvement islamiste palestinien Hamas.

Le Sénégal, pays musulman à près de 95%, préside depuis le milieu des années 1970 le Comité onusien pour la garantie des droits inaliénables du peuple palestinien. Une présidence qui a été confirmée en 2016.



Entretenant des liens très solides avec les pays du monde arabo-musulman, le Sénégal a aussi noué des relations diplomatiques avec Israël.

Certaines associations de soutien à la cause palestinienne avaient élevé la voix, pour exiger plus d’engagement de la part de l’Etat du Sénégal dont la réaction a été qualifiée de ’’faible’’, après la tension notée ces derniers jours entre l’Etat hébreu et le Hamas.

’’On ne peut nullement qualifier de faible la réaction u Sénégal suite aux récents événements dans la bande de Gaza. On ne peut être plus clair’’, a martelé Oumar Guèye en faisant référence au communiqué officiel du gouvernement du Sénégal.

’’Le gouvernement de la République du Sénégal est gravement préoccupé par la situation qui prévaut dans les territoires palestiniens et en Israël’’, avait indiqué le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur dans un communiqué.

Le ministère soulignait également qu’’’en sa qualité de président du Comité pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, le Sénégal réitère son attachement à l’avènement d’un Etat palestinien viable, coexistant avec l’Etat d’Israël, chacun à l’intérieur de frontières sûres et internationalement reconnues’’.



Un cessez-le-feu est entré en vigueur, jeudi, au soir, dans la bande de Gaza, après onze jours d’affrontements entre l’armée israélienne et le Hamas. Ces affrontements ont fait plus de 230 morts palestiniens et 12 côté israélien.