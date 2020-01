Dakar, 28 jan (APS) - Le président du bureau de l’Assemblée parlementaire de la francophonie (APF) Amadou Soumahoro a insisté lundi à Dakar sur l’importance de moderniser les statuts de cette institution dans un contexte marqué par une remise en cause du fonctionnement de certaines institutions internationales.



’’Dans ce monde où certaines institutions internationales sont souvent malmenées ou remises en cause dans leur mode de fonctionnement, nous devons travailler à la modernisation des statuts de notre institution’’, a plaidé le président du bureau de l’Assemblée parlementaire francophone.



Amadou Soumahoro également président de l’Assemblée nationale de la Côte-d’Ivoire présidait l’ouverture ce mardi à Dakar de la réunion du bureau de l’Assemblée parlementaire francophone qui s’est ouverte ce mardi à Dakar pour deux jours (28-29 janvier).



Selon lui, ces réformes envisagées devraient permettre d’apporter à l’APF plus de ’’visibilité politique et ainsi jouer pleinement sa contribution pour le progrès humain’’.



Il note cependant que la nouvelle feuille de route qui sera dégagée par l’Assemblée devrait nécessairement ’’réfléchir sur les défis sécuritaires mais aussi sur l’émancipation de la jeunesse africaine, la problématique de l’état civil, une éducation de qualité, entre autres.’’



Revenant sur la question de l’état-civil, thème de cette rencontre, le président de l’Assemblée nationale du Sénégal Moustapha Niasse a insisté sur le rôle que les parlementaires francophones doivent jouer dans cette ’’question fondamentale, qu’aucun Etat de droit ne devrait négliger’’.



Pour Niasse, ’’cette problématique doit faire l’objet d’une attention particulière, eu égard à l’ampleur des populations concernées’’.