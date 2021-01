Dakar, 25 jan (APS) - L’Olympique de Marseille annonce lundi dans un communiqué avoir décidé de dédier ‘’une semaine entière’’ à ses supporteurs du continent africain, à travers ‘’des contenus exclusifs’’, avec en point d’orgue le match devant opposer le club phocéen à Rennes, samedi, pour la 22e journée de la Ligue 1 française.

Dans son communiqué, l’OM rappelle avoir créé en décembre 2019 ‘’OM Africa’’, une initiative consistant en ‘’un vaste programme entièrement dédié à ses fans africains et destiné à rassembler et fédérer tous ses supporters autour d’événements sur le continent africain, mais également de développer la formation via ses OM Schools et des projets sociaux à travers OM Fondation’’.

‘’Depuis plus d’un an, renseigne le communiqué, des fan clubs de l’OM ont vu le jour partout en Afrique, trois OM Schools été créées et plusieurs événements (match des légendes…) ont eu lieu pour célébrer les liens forts et émotionnels entre l’OM et l’Afrique’’.

Cette initiative a profité des liens de ‘’plusieurs décennies’’ entre l’Olympique de Marseille et l’Afrique, à la faveur desquels de nombreux joueurs originaires du continent africain ont porté le maillot olympien au cours de l’histoire du club phocéen, contribuant à sa notoriété, ‘’immense au Maghreb et en Afrique de l’Ouest’’.

‘’Pour aller encore plus loin, l’Olympique de Marseille a décidé de dédier une semaine entière à ‘OM Africa’ et aux amoureux de l’OM en Afrique, avec des contenus exclusifs, de nombreux cadeaux et des surprises, avec en point d’orgue de cette semaine le match OM- Rennes à l’Orange Vélodrome’’, lit-on dans le communiqué du club marseillais, l’un des plus populaires en France.

Le défunt journaliste et agent de joueurs sénégalais Pape Diouf, décédé le 31 mars dernier à Dakar, fut président de l’Olympique de Marseille de 2005 à 2009.

Pape Diouf demeure la seule personnalité noire à avoir dirigé un club de haut niveau en Europe.