Dakar, 10 fév (APS) - L’Union européenne (UE) annoncé avoir élaboré une série de mesures chiffrées à 150 millions d’euros (98.393.600.000 F CFA) et portant essentiellement sur le renforcement des capacités de l’Etat gambien et la création d’emplois.

"En plus du train de mesures d’aide immédiates pour un montant de 75 millions d’euros (49.196.800.000 FCFA) signé ce jour, nous élaborons déjà une série de mesures à moyen terme pour un montant de 150 millions (98.393.600.000 F CFA) qui viseront essentiellement à renforcer les capacités de l’Etat et à créer de l’emploi", a indiqué Neven Mimica, commissaire chargé de la coopération internationale et du développement à l’UA, dans des propos rapportés par un communiqué transmis vendredi à l’APS.

"L’UE est pleinement résolue à tendre la main au président Barrow et à son gouvernement. Nous souhaitons être un partenaire privilégié de la nouvelle Gambie", a soutenu M. Mimica, jeudi à Banjul, au sortir d’une audience avec le président gambien Adama Barrow.

Ce déplacement dans la capitale gambienne "montre clairement que l’UE est disposée à apporter une aide technique et financière immédiate pour soutenir le processus démocratique en Gambie et ses répercussions positives pour la population sur les plans de la bonne gouvernance et du respect des droits de l’homme et de l’Etat de droit", a-t-il indiqué.

Neven Mimica a ajouté que "l’UE qui renforcera aussi son aide à l’appui du développement durable et inclusif du pays en étroite consultation avec les nouvelles autorités est déterminée à soutenir les progrès en matière de démocratie, de droits de l’homme, de bonne gouvernance et de développement durable et inclusif".

Selon le commissaire chargé de la coopération internationale et du développement, "la transition démocratique pacifique en Gambie est la concrétisation de la détermination du peuple gambien, ainsi que des efforts coordonnés à l’échelle régionale et internationale de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest".