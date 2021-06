Dakar, 7 juin (APS) - Le contingent sénégalais de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) organise un webinaire, mardi, à l’occasion d’un hommage aux casques bleus déployés dans ce pays, annonce un communiqué reçu à l’APS.

Le communiqué précise que les casques bleus sénégalais seront face aux journalistes à 15h pour "expliquer dans les détails leur quotidien au front, en appui aux Maliens pour qu’ils retrouvent l’entente et la cohésion légendaire qui les ont toujours caractérisés, lors d’une séance interactive en ligne".

"Commandant du bataillon sénégalais, le colonel Théodore Adrien Sarr et deux de ses collègues, le capitaine Baba Diop et l’adjudant Angélique Sylla, seront à l’entière disposition des médias sénégalais pour répondre à leurs questions sur leur contribution à l’exécution du mandat, les opérations menées et le sens qu’ils donnent à leur noble mission", selon la même source.

Elle souligne que "le Représentant spécial du secrétaire général des Nations unies et chef de la MINUSMA au Mali, M. El-Ghassim Wane et le commandant de la Force de la MINUSMA, le général Dennis Gyllensporre et l’ambassadeur du Sénégal au Mali, SEM Birame Mbagnick Diagne, participeront également à cet événement".