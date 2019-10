Dakar, 20 oct (APS) – Le site d’information refletsuisse-afrique.com sera lancé mardi à 15 h 30, à la Maison de la presse, à Dakar, dans le but de ‘’promouvoir les relations économiques, diplomatiques, sociales et culturelles entre la Suisse et l’Afrique’’, annonce un communiqué reçu à l’APS.

Ce site sera lancé par le ministre sénégalais de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop, et l’ambassadrice de la Suisse au Sénégal, Marion Weichelt Krupski.

Ce site ‘’à vocation continentale’’ va ‘’contribuer à mieux faire connaître davantage la Suisse en Afrique, et l’Afrique en Suisse’’, affirme le communiqué.

Il ajoute que la ville de ‘’Dakar a été choisie pour abriter cette plateforme d’information publique, première du genre entre la Suisse et tout un continent’’.