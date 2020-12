Dakar, 17 déc (APS)- Le président de la République, Macky Sall, a exprimé sa ’’sympathie’’ et ses ’’vœux de prompt rétablissement’’ à son homologue français, Emmanuel Macron, déclaré jeudi positif au nouveau coronavirus.



‘’J’exprime ma sympathie et présente mes vœux de prompt rétablissement au président Emmanuel Macron, testé positif à la Covid-19’’, a-t-il tweeté.



La présidence française avait plus tôt annoncé que Macron avait été testé positif et devait s’isoler pendant sept jours au moins.



