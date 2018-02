Dakar, 27 fév (APS) - Le président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan est attendu, mercredi soir à Dakar, pour une visite officielle de 72 heures, a appris l’APS, de source officielle.







Le chef de l’Etat turc et son épouse seront accueillis aux environs de 21h par le couple présidentiel Sénégalais à l’aéroport international Blaise Diagne de Diass (AIBD), renseigne l’agenda officiel de la visite.



Après un bref arrêt au Pavillon présidentiel de l’AIBD, les deux présidents turc et sénégalais visiteront l’aérogare, lit-on dans le document.



Lequel ajoute que les deux chefs d’Etat auront, dans la matinée de jeudi, un entretien en tête à tête suivi d’une séance de travail élargie aux membres des deux délégations.



Il est également prévu la signature d’accords et un point de presse conjoint avant que Macky Sall et son hôte ne co-président, dans l’après-midi du jeudi, un Forum sénégalo-turc au Centre international de conférences Abdou DIOUF (CICAD).



Après le Forum Sénégalo-turc, les présidents vont visiter les chantiers de l’Arena et du marché d’intérêt national de Diamniadio, note le document qui rapporte que le chef de l’Etat turc va quitter Dakar, vendredi en fin de matinée.

