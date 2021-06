Dakar, 23 juin (APS) - USS Hershel Woody Williams, un bâtiment de la marine américaine de 70 mille tonnes, en patrouille au large des côtes africaines depuis juillet dernier, est arrivé au port autonome de Dakar dans le cadre de la coopération militaire entre les deux pays, a constaté l’APS, ce mercredi.

Mis en service en mars 2020, ce bateau militaire qui porte le nom d’un héros de la Seconde Guerre mondiale reçoit à bord quelque 110 soldats.



Long de 220 mètres, il est équipé de différentes sortes d’engins d’intervention, d’un bloc médical autonome, ainsi que d’une piste d’atterrissage sur le pont supérieur culminant à 80 mètres.

Il a principalement pour mission de "fournir de l’aide humanitaire, porter assistance aux Etats en cas de catastrophe naturelle, participer à la lutte contre les pirates de mer, le terrorisme ainsi que de soutenir les partenaires en cas de besoin", a fait savoir le commandant du navire, le capitaine Michael Concannon.

Selon lui, l’objet de cette patrouille est de prendre contact avec les autorités sénégalaises et discuter avec elles sur les enjeux et problèmes communs, afin de trouver des opportunités de travail pour une meilleure coopération.



Le capitaine et son équipe comptent ainsi faire de même avec tous les autres pays africains qui ont une frontière maritime.

Le capitaine de vaisseau Ibrahima Sow, chef de la division des opérations de la marine nationale a salué cet appui militaire qui selon lui "vient à son heure".

"Nous sommes déjà en partenariat avec vous et d’autres pays dans le cadre de la sécurisation de nos frontières et le renforcement de nos capacités, et nous restons à votre disposition, ouverts pour nouer davantage de collaboration allant dans le sens de la formation, de l’intervention et d’autres domaines spécifiques à décider ensemble", a-t-il déclaré.



Le capitaine de vaisseau s’adressait ainsi à une partie de l’équipage, à l’issue d’une visite guidée du navire.