Dakar, 2 déc (APS) - Le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a plaidé, mercredi, pour la prise en compte des aspirations et droits des personnes en situation de handicap dans un monde poste Covid-19.

’’Pendant que le monde s’efforce de se relever de la pandémie, nous devons garantir que les aspirations et les droits des personnes en situation de handicap seront pris en compte et dûment respectés dans un monde post-Covid-19 qui devra être inclusif, accessible et durable’’, a t-il déclaré dans son message à l’occasion de la journée internationale des personnes vivant avec un handicap.



Dans ce texte dont copie a été transmise à l’APS, il a noté que ’’cette ambition ne pourra être réalisée que si des consultations actives sont menées avec les personnes en situation de handicap et les organisations les représentant’’.