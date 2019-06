Dakar, 6 juin (APS) - L’ancien défenseur international sénégalais Souleymane Diawara a été condamné jeudi à une amende de 10.800 euros, plus de 7 millions de francs CFA, pour complicité d’extorsion de véhicule, rapporte le site Internet du quotidien sportif français L’Equipe.



"Le tribunal correctionnel de Digne a condamné à une amende ce jeudi l’ancien joueur de l’OM Souleymane Diawara, qui était poursuivi dans une affaire d’extorsion. Ses proches ont écopé de prison avec sursis", indique L’Equipe.

Le quotidien rappelle que trois ans de prison, dont un ferme, avaient été requis fin avril contre Souleymane Diawara, jugé à Digne-les-Bains (Alpes-de-Haute-Provence) dans cette affaire d’extorsion à l’encontre d’un vendeur de voitures de luxe avec lequel il avait un contentieux.

Le tribunal correctionnel de Digne "l’a relaxé pour la complicité d’extorsion de fonds mais l’a condamné à une amende de 10 800 euros pour complicité d’extorsion de véhicule".

"Diawara avait acheté en 2012 pour 50 000 euros, en liquide, une Porsche Cayenne. Le vendeur, depuis condamné pour escroquerie dans une autre affaire, ne lui aurait pas dit qu’il s’agissait d’une voiture volée. Le tribunal reprochait à l’ancien international sénégalais d’avoir envoyé trois ans plus tard son frère et quatre autres personnes au domicile du vendeur, lui réclamant un versement de 50 000 euros et repartant avec une BMW « en gage »", peut-on lire.

Selon L’Equipe, lors du procès, le procureur "avait dénoncé « une expédition avec des gros bras recrutés, qui n’est pas née de manière spontanée », alors que Diawara et ses coprévenus avaient récusé toute opération punitive préméditée".

"Le joueur, présent à l’audience, avait fait deux mois et demi de détention provisoire à l’époque des faits, en 2015". Ses complices, "dont son frère, ont tous écopé de peines de neuf à dix-huit mois de prison avec sursis pour la complicité d’extorsion du véhicule. Et ont tous été condamnés à verser à la victime, sa femme et ses enfants 9 000 euros de dommages et intérêts", rapporte la même source.

Souleymane Diawara, formé au Havre, a joué cinq ans à Marseille (2009-2014) et a terminé sa carrière pro à Nice en 2015. Il compte également 48 sélections en équipe nationale du Sénégal pour le compte de laquelle il a disputé quatre éditions de la Coupe d’Afrique des nations.