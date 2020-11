Niamey (Niger), 28 nov (APS) - Le terrorisme constitue le "plus grand ennemi de la religion musulmane’’, a déclaré, vendredi à Niamey, le Président de la République du Niger, Mahamadou Issoufou.

Quatre-vingt-deux pour cent des victimes dans le monde sont des musulmans, a-t-il révélé lors de la 47ème session du Conseil des ministres des Affaires étrangères des pays membres de l’Organisation de la coopération islamique (OCI).

‘’Le terrorisme trahit l’Islam. Il est le plus grand ennemi de notre religion. La preuve est qu’il frappe les pays membres de la Oumah Islamique, (…). 82% des victimes du terrorisme dans le monde sont des musulmans dont les pays sont par ailleurs économiquement et socialement dévastés’’, a-t-il poursuivi lors de ce sommet axé sur le thème : ‘’Unis contre le terrorisme pour la paix et le développement’’.

Il estime que ‘’du fait du terrorisme, le monde musulman voit s’envoler ses perspectives de développement économique et social et enregistre un grand retard par rapport au reste du monde’’.

Selon le chef de l’Etat nigerien, les pays n’arrivent plus à consacrer leurs ressources budgétaires aux secteurs de promotion économique et sociale, que sont l’éducation, la santé, l’hydraulique, l’agriculture et l’industrie.

‘’Notre Oumah doit être unie et solidaire dans le combat contre l’hydre terroriste.

Aujourd’hui, c’est dans ce combat que doit se manifester le plus notre solidarité’’, a-t-il insisté.

‘’Le message de l’Islam met l’accent sur la dignité, la paix, la patience et l’endurance, la fraternité, l’égalité, la justice, la solidarité, la tolérance et la modération’’, a-t-il souligné.

Après avoir rappelé les valeurs de l’Islam et les vertus du croyant, le président Issoufou a lancé un appel à ‘’une totale solidarité avec tous les pays qui luttent contre le terrorisme, en particulier avec ceux du Bassin du Lac Tchad et du Sahel’’.

Il a aussi demandé un engagement ferme dans la recherche d’une solution de sortie de crise en Libye et de mettre fin ‘’aux crises politiques et aux conflits entre les Etats membres de la Oumah’’.

‘’La lutte contre le terrorisme est une lutte multiforme, idéologique, militaire et économique’’, a-t-il rappelé, invitant à une mutualisation des capacités militaires et au renforcement de la solidarité.

Se prononçant sur la pandémie du COVID-19, il a relevé que la maladie ‘’a mis à nu les faiblesses de la gouvernance mondiale’’.

‘’La Oumah Islamique doit apporter sa contribution à la réflexion sur la réforme de la gouvernance politique et économique mondiale post COVID-19 en cours pour l’élaboration d’un nouveau paradigme’’, a-t-il suggéré.

Il a invité à l’actualisation du programme d’action 2025, adopté lors du 13ème sommet de l’OCI, tenu à Istanbul en 2017 pour développer davantage le commerce et l’investissement.

Il a listé les opportunités qu’offre le continent africain dont la Zone de libre échange continentale africaine(ZLECAF) mettra en place un marché unique de 1,3 milliard de consommateurs, ainsi que le Plan d’action pour le développement industriel accéléré de l’Afrique (AIDA).

‘’Notre Oumah doit entreprendre des actions offensives, des actions hardies. Elle doit caresser le rêve de retrouver la position qu’elle occupait dans le monde entre le 8ème et 13ème siècle’’, a terminé le Président Issoufou.