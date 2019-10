De l’envoyée spéciale de l’APS : Sokhna Bator Sall



Marrakech, 12 oct (APS)- Thierry de Montbrial, fondateur et président de la ‘’World policy conference’’, une conférence annuelle sur la gouvernance mondiale, a souhaité un plus grand rapprochement de l’Europe avec les pays du Sud, en matière économique et dans la lutte contre le terrorisme.



‘’Nous sollicitons une Europe qui se rapproche des pays du sud pour un modèle géopolitique mondial pacifique. Il est nécessaire pour les puissances moyennes de comprendre la réalité internationale telle qu’elle est, afin de mieux prendre en main leur destin’’, a-t-il indiqué.



Il s’exprimait samedi à Marrakech à l’ouverture de la 12e édition de cette conférence sur la politique mondiale (12 au 14 octobre).



Le président de la WPC n’a pas manqué de souligner ’’un durcissement nationaliste dans le monde, auquel, l’Europe même n’échappe pas avec le phénomène des démocraties libérales, des chocs politiques qui affectent le monde’’.



‘’J’insiste encore une fois, sur l’enjeu de l’Union européenne (UE) car l’Europe est intimement liée à celle de ses flancs. Je suis de ceux qui se félicitent à cet égard de la perspective d’un rapprochement possible avec la Russie’’, a-t-il fait savoir.



Il a également mis en avant l’impératif pour l’UE de pratiquer une politique étrangère véritablement commune dans la perspective d’un renforcement de la coopération pour le développement et la sécurité des pays du Sud, le Maghreb et le Sahel notamment.



La WPC, est une conférence annuelle sur la gouvernance mondiale, initiée depuis 2008 par son fondateur et en collaboration avec l’institut français des relations internationales.



Cette 12ème édition est marquée par la présence du premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly et de plusieurs délégations venant de divers pays du monde.



SBS/AKS